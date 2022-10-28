Медведев высказался о предстоящем полуфинале с Димитровым на теннисном турнире в Вене
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«Григор такой же, как Синнер, он топ-игрок, он может обыграть любого. Димитров выходил в полуфиналы турниров Большого шлема», — цитирует Медведева ATP.
По его словам, нужно показывать лучший теннис, чтобы одержать победу в матче. При этом Медведев отметил, что у болгарского теннисиста в нынешнем сезоне было много взлётов и падений.
Напомним, что россиянин в матче 1/4 финала плей-офф нанёс поражение Яннику Синнеру в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн.
Ранее Медведев объяснил, почему сыграет в выставочном турнире в Саудовской Аравии.