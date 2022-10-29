Благодаря голу и двум передачам Кварацхелии «Наполи» разгромил «Сассуоло»
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Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе победителей хет-трик оформил форвард Виктор Осимхен (4′, 19′, 77′). Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия сделал две результативные передачи, а также забил гол на 36-й минуте.
Таким образом, «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице (32 очка). «Сассуоло» — на девятой позиции (15 очков).
Ранее директор «Наполи» отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии.