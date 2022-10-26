Директор «Наполи» отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на информацию о том, что «Манчестер Сити» интересуется хавбеком Хвичей Кварацхелией.

«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича неприкасаем на все 100%. Он абсолютно точно не продаётся», — цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

По информации СМИ, неаполитанский клуб ведёт переговоры с представителями грузинского полузащитника по поводу подписания нового контракта, согласно которому зарплата игрока увеличится в два раза, а срок действия соглашения будет продлён до 2028 года.

Ранее Кварацхелия прокомментировал победу над «Ромой» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.