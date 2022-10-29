Diario Sport: «Барселона» хочет подписать Месси зимой, пока у клуба нет ограничений от Ла Лиги

«Барселона» хочет подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что зимой сможет подписывать новичков, пользуясь правилом 1/1 испанской Ла Лиги.

Напомним, что после активации экономических рычагов с сине-гранатовых были сняты финансовые ограничения. Если раньше к ней применялось правило 1/4 — финансовое ограничение, согласно которому клуб Ла Лиги, превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только €1 из четырёх сэкономленных, то с лета на клуб распространяется правило 1/1, когда можно тратить каждый заработанный евро.

Со следующего лета в отношении «блауграны» вновь будет действовать правило 1/4, что сделает трансфер 35-летнего аргентинца практически невозможным, поэтому президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать его зимой.

Однако организовать сделку будет сложно, потому что ПСЖ не собирается расставаться с нападающим посреди сезона. При этом у клубов напряженные отношения, поэтому парижане вряд ли пойдут каталонцам навстречу в этом вопросе.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач в 16 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что первый гол Месси в матче с «Маккаби» признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов.