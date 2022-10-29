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Российский боец Аскаров объявил об уходе из UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Аскар Аскаров (14-1) объявил об уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Российский боец Аскаров объявил об уходе из UFC
  • Gettyimages.ru

«Из-за того что моё возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний поединок по контракту, я попросил организацию освободить меня. На что я получил положительный ответ. Сначала приведём в порядок здоровье, а потом будет видно, что и как», — написал боец в своих соцсетях.

15 октября 30-летний россиянин должен был подраться с американцем Брэндоном Ройвалом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), но поединок не состоялся, так как он не смог согнать вес.

На счету Аскарова 14 побед, одна ничья и одно поражение в 16 боях в MMA.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда может провести следующий поединок.

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