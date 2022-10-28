Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда может провести следующий поединок.

«Надеюсь, что вернусь в начале 2023 года — где-то в первом квартале. Ещё пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь», — сказал Макгрегор во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее российский блогер Хасбик высказался о конфликте с Макгрегором.