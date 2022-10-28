Хасбик о встрече с Макгрегором: сразу нападу на него, разговаривать не буду

Российский блогер Хасбик высказался о конфликте с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Конор — не оппонент мне вообще. Я смотрю, что он говорит обо мне. У него будут проблемы там, где мы встретимся. Я с ним разговаривать не буду, сразу нападу на него», — сказал Хасбик.

Ранее Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.

Напомним, что Хасбик дал своему петуху имя в честь Ноториуса (именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор). Он также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хасбик обратился к Дане Уайту, чтобы разрешить конфликт с Макгрегором.