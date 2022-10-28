Узнать больше

Хасбик о встрече с Макгрегором: сразу нападу на него, разговаривать не буду

Короткая ссылка
Российский блогер Хасбик высказался о конфликте с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Хасбик о встрече с Макгрегором: сразу нападу на него, разговаривать не буду
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Renzi - Formula 1

«Конор — не оппонент мне вообще. Я смотрю, что он говорит обо мне. У него будут проблемы там, где мы встретимся. Я с ним разговаривать не буду, сразу нападу на него», — сказал Хасбик.

Ранее Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.

Напомним, что Хасбик дал своему петуху имя в честь Ноториуса (именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор). Он также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хасбик обратился к Дане Уайту, чтобы разрешить конфликт с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить