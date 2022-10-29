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Бакаев объяснил, почему не любит FIFA

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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему не любит FIFA.
Бакаев объяснил, почему не любит FIFA
  • Gettyimages.ru

«FIFA — мёртвая дисциплина. Не вижу смысла организовывать первенства по ней. По ней проводится мало турниров, в игре множество багов, и чинить её не собираются. С каждым годом старые проблемы остаются, появляются новые. Кроме того, мне самому гораздо больше нравится CS:GO. В какую серию FIFA играл в последний раз? FIFA 22. Новую опробовать не удалось. Electronic Arts ушла с российского рынка, поэтому нет возможности приобрести её. Возможно, это скорее плюс, чем минус. Не придётся тратиться на покупку игроков, открытие паков», — рассказал Бакаев в интервью RT.

Полузащитник заявил, что в FIFA его привлекал режим The Ultimate Team.

«Интересно собрать свою команду. Но дорого — это главный минус. Рекордная сумма, которую я тратил на покупку лутбоксов? Сложно сказать. Примерно 5—10 тыс. рублей. Честно, удивляюсь, сколько некоторые люди просаживают в FIFA. И какой смысл? Через год выйдет новая серия, а все потраченные средства так и останутся в предыдущей. В один момент задумался об этом. Видимо, с годами взрослею, умнею», — сказал он.

Ранее полузащитник «Рубина» рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO.

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