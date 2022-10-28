Канчельскис — о матче с Таджикистаном: нужно сохранять свой статус

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.

«Надо, конечно, играть… Нам нужно быть в тонусе. Да, ситуация не самая лучшая. Да, многие говорят: зачем нам это нужно? Но у нас есть лицо! И нужно сохранять свой статус», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября. Матч начнётся в 18:00 мск.

В сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.