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Колосков — о матче с Таджикистаном: хотелось бы играть с Бразилией и Аргентиной

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.
Колосков — о матче с Таджикистаном: хотелось бы играть с Бразилией и Аргентиной
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«Я как болельщик хочу сказать, что рад тому, что сборная будет играть… Конечно, хотелось бы играть против Бразилии с Аргентиной, но это дело будущего», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для сборной России важны тренировки, сборы и матчи. При этом Колосков отметил, что у национальной команды есть все основания для того, чтобы подтвердить своё участие в мировом футболе.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Матч начнётся в 18:00 мск.

В сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался об отечественном футболе.

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