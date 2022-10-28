Корнеев: без господдержки футбол в России обречён
- РИА Новости
«Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут. Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречён», — цитирует Корнеева «Чемпионат».
Напомним, что лидером турнирной таблицы после 14 туров является «Зенит», набрав 36 очков. Далее идут «Спартак» (29) и ЦСКА (26).
Ранее бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не проявил себя во второй команде Санкт-Петербурга.