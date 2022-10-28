Узнать больше

Мартинс: восстановиться через радость от процесса — вот моя цель

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём восстановлении после травмы.
Мартинс: восстановиться через радость от процесса — вот моя цель
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Когда придёт время, буду готов. А пока работаю. Стараюсь получать от этого удовольствие, потому что травмы — это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель», — цитирует Мартинса пресс-служба «Спартака».

Также футболист отметил, что чувствует себя намного лучше. Мартинс подчеркнул, что самое сложное — находиться за пределами поля во время матча.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также за швейцарский «Янг Бойз». 

Ранее голкипер Александр Селихов рассказал о взаимоотношениях с вратарём Александром Максименко в московском «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить