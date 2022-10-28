Мартинс: восстановиться через радость от процесса — вот моя цель

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Когда придёт время, буду готов. А пока работаю. Стараюсь получать от этого удовольствие, потому что травмы — это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель», — цитирует Мартинса пресс-служба «Спартака».

Также футболист отметил, что чувствует себя намного лучше. Мартинс подчеркнул, что самое сложное — находиться за пределами поля во время матча.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также за швейцарский «Янг Бойз».

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