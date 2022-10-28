Селихов — о взаимоотношениях с Максименко: желаем друг другу удачи перед играми

Голкипер Александр Селихов рассказал о взаимоотношениях с вратарём Александром Максименко в московском «Спартаке».

«У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся», — заявил Селихов в эфире YouTube-канала «Спартака».

Голкипер признался, что завидует игрокам, которые провели всю карьеру в одном клубе.

«У меня уже так не получится, потому что начинал в «Орле», затем перешёл в «Амкар». Но закончить бы хотелось именно в «Спартаке», — добавил Селихов.

Селихов перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Максименко начал выступать за главную команду красно-белых в 2016-м.

Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру Селихова в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (5:0).