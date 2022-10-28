Футболист Шмелёв заявил, что не слышал ничего плохого о русских в США

Защитник клуба «Мичиган Старс» Яков Шмелёв рассказал об отношении к российским футболистам в США.

«Никто особо не следит за зарубежными новостями и уж точно не акцентирует на этом внимание в раздевалке. Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских», — цитирует Шмелёва «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, никакого негатива американцы не проявляют, когда узнают, что он из России.

«Бывает, меня в магазине спрашивают, откуда я. Отвечаю: «Русский американец». Люди могут спросить, как дела у России, но я говорю, что сам ничего не знаю», — добавил Шмелёв.

Уроженец Тольятти выступает в третьем по силе американском дивизионе. Шмелёв в 23 матчах за «Мичиган» забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к футболисту, выступающему в США.