СЭ: клубы РПЛ проявляют интерес к футболисту, выступающему в США

Французский нападающий «Эшвилл Сити» Кеми Амичи может продолжить карьеру в чемпионате России.

Клубы РПЛ проявляют интерес к Амичи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что к форварду есть интерес из МЛС и Лиги 1.

21-летний французский футболист является воспитанником «Лорьяна». Всего за карьеру он провёл 36 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.