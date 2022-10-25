СЭ: клубы РПЛ проявляют интерес к футболисту, выступающему в США
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Клубы РПЛ проявляют интерес к Амичи, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что к форварду есть интерес из МЛС и Лиги 1.
21-летний французский футболист является воспитанником «Лорьяна». Всего за карьеру он провёл 36 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.