Каррера объяснил, почему клубы Серии А интересуются игроками из РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.

«Все клубы Серии А интересуются игроками из любой лиги. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что повышенный уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) связан с интересом клубов Серии А.

По информации источника, интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

Ранее журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну со стороны итальянских клубов.