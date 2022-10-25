Узнать больше

Каррера объяснил, почему клубы Серии А интересуются игроками из РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.
Каррера объяснил, почему клубы Серии А интересуются игроками из РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Lato Klodian

«Все клубы Серии А интересуются игроками из любой лиги. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что повышенный уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) связан с интересом клубов Серии А.

По информации источника, интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву проявляют «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина» и «Салернитана».

Ранее журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну со стороны итальянских клубов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить