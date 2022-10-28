Бой Исмаилов — Перри может пройти по правилам бокса в перчатках для ММА

В команде российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова сообщили, по каким правилам может пройти поединок с американцем Майком Перри.

«Такой бой может пройти 10 марта. Предварительно, это будет бокс в перчатках ММА», — цитирует представителя команды ТАСС.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Исмаилов в октябре в боксёрском поединке решением судей победил серба Александра Илича.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил Исмаилову провести поединок.











