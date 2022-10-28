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Губерниев — о высказывании Вирер про российских спортсменов: доброе слово и кошке приятно

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах итальянской биатлонистки Доротеи Вирер об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
Губерниев — о высказывании Вирер про российских спортсменов: доброе слово и кошке приятно
  • РИА Новости

«Важно, что Доротея Вирер это сказала. Любые слова в поддержку — это здорово. Доброе слово и кошке приятно, и в данном случае эта моральная поддержка очень ценна», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его словам, Доротея всегда была большим другом России.

«Мы постоянно общались и продолжаем общение с ней, с Лизой Витоцци. Если таких голосов будет больше, может быть, ситуация будет разворачиваться в нашу сторону», — добавил Губерниев.

Трёхкратная чемпионка мира заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее биатлонист сборной Германии Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от этапов Кубка мира в сезоне-2022/23.

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