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Кюн не знает, что будет, если встретятся русские и украинцы, потому что в биатлоне есть винтовки

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Биатлонист сборной Германии Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от этапов Кубка мира в сезоне-2022/23.
Кюн не знает, что будет, если встретятся русские и украинцы, потому что в биатлоне есть винтовки
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«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они классные ребята. Но кто знает, что может произойти», — цитирует Кюна BR24.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее Доротея Вирер заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов.

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