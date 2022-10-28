Кюн не знает, что будет, если встретятся русские и украинцы, потому что в биатлоне есть винтовки

Биатлонист сборной Германии Йоханнес Кюн высказался об отстранении российских спортсменов от этапов Кубка мира в сезоне-2022/23.

«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они классные ребята. Но кто знает, что может произойти», — цитирует Кюна BR24.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее Доротея Вирер заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов.