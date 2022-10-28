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Вирер заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в Кубке мира в сезоне-2022/23.
Вирер заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов
  • Gettyimages.ru

«Если честно, то мне немного жаль. Россия и Беларусь — сильные в нашем виде спорта страны. Я надеюсь, что россияне и белорусы ещё будут выступать», — цитирует Вирер OA Sport.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что IBU просит просит СБР оплатить ежегодный взнос за пропускаемый россиянами сезон.

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