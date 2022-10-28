Вирер заявила, что ей жаль из-за отстранения российских биатлонистов

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в Кубке мира в сезоне-2022/23.

«Если честно, то мне немного жаль. Россия и Беларусь — сильные в нашем виде спорта страны. Я надеюсь, что россияне и белорусы ещё будут выступать», — цитирует Вирер OA Sport.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что IBU просит просит СБР оплатить ежегодный взнос за пропускаемый россиянами сезон.