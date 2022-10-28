Бывший главный тренер женской команды московского ЦСКА Александр Григорян рассказал о срыве переговоров с ереванским «Араратом».

«Арарат» для любого армянина во всём мире, который хоть как‑то связан с футболом, — это священные слова. Но то, что я увидел своими глазами, что на сегодняшний день представляет мой любимый клуб, меня абсолютно не устроило», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По словам тренера, он разочарован тем, в каком состоянии находится ереванский клуб.

«Собственно говоря, я просто собрал вещи и уехал», — сказал он.

56-летний специалист покинул ЦСКА 17 октября.

Ранее Григорян произнёс тост во время интервью после матча с «Локомотивом».