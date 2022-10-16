Узнать больше

Григорян произнёс тост во время интервью после матча с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян произнёс тост во время интервью после матча женской Суперлиги с «Локомотивом» (3:1).
Григорян произнёс тост во время интервью после матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Я думаю, я надеюсь, что это интервью станет для меня последним в женском футболе. Я родом с Северного Кавказа. Чабан пасёт отару овец, вдруг подлетает орёл, берёт одну овцу и подлетает высоко-высоко. Чабан берёт ружье, целится в барана, а попадает в орла. Орёл камнем падает вниз, а баран полетел. Так выпьем за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча проходила на стадионе в Химках. Голы в составе ЦСКА забили Ольга Чернова, Татьяна Петрова и Маргарита Черномырдина.

Напомним, чемпионом женской Суперлиги досрочно стала команда «Зенит».

Ранее Григорян заявил, что никто не уговаривал остаться в команде двух футболисток из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить