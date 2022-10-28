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Президент «Адана Демирспор» назвал Дзюбу игроком с сильным характером

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Президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему Артёму Дзюбе.
Президент «Адана Демирспор» назвал Дзюбу игроком с сильным характером
  • Gettyimages.ru
  • © Seskim Photo

«Адана Демирспор» пока не получала никаких предложений от «Венеции». Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался Дзюбой. Артём — важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и он сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — приводит слова Коркмаза Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор». Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе.

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