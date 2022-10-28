Узнать больше

Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани выступят спортсмены из 23 стран

Короткая ссылка
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани примут участие 800 спортсменов из 23 стран.
Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани выступят спортсмены из 23 стран
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По поручению президента РФ Владимира Путина мы сохраняем уровень соревновательной активности российских спортсменов. Правительством были разработаны новые форматы состязаний по различным видам спорта с участием представителей дружественных стран. В ноябре в Казани запланировано проведение второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Отмечу, что по сравнению с первым этапом, который проходил в июле-августе 2022 года, у нас расширилась география участников — с 16 до 23 стран. Среди 800 спортсменов будут разыграны свыше 100 комплектов наград», — приводит слова Чернышенко официальный портал правительства РФ.

Вице-премьер правительства РФ выразил уверенность, что Казань сможет порадовать спортсменов, тренеров и болельщиков достойным уровнем проведения Игр.

Второй этап «Игр дружбы», которые включают в себя соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию, состоится в столице Татарстана с 10 по 25 ноября. Первый этап прошёл в Казани с 19 июля по 3 августа.

Ранее Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить