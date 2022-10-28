Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани выступят спортсмены из 23 стран

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани примут участие 800 спортсменов из 23 стран.

«По поручению президента РФ Владимира Путина мы сохраняем уровень соревновательной активности российских спортсменов. Правительством были разработаны новые форматы состязаний по различным видам спорта с участием представителей дружественных стран. В ноябре в Казани запланировано проведение второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Отмечу, что по сравнению с первым этапом, который проходил в июле-августе 2022 года, у нас расширилась география участников — с 16 до 23 стран. Среди 800 спортсменов будут разыграны свыше 100 комплектов наград», — приводит слова Чернышенко официальный портал правительства РФ.

Вице-премьер правительства РФ выразил уверенность, что Казань сможет порадовать спортсменов, тренеров и болельщиков достойным уровнем проведения Игр.

Второй этап «Игр дружбы», которые включают в себя соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию, состоится в столице Татарстана с 10 по 25 ноября. Первый этап прошёл в Казани с 19 июля по 3 августа.

Ранее Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.