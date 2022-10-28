Чернышенко заявил, что в «Играх дружбы» в Казани выступят спортсмены из 23 стран
- РИА Новости
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«По поручению президента РФ Владимира Путина мы сохраняем уровень соревновательной активности российских спортсменов. Правительством были разработаны новые форматы состязаний по различным видам спорта с участием представителей дружественных стран. В ноябре в Казани запланировано проведение второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Отмечу, что по сравнению с первым этапом, который проходил в июле-августе 2022 года, у нас расширилась география участников — с 16 до 23 стран. Среди 800 спортсменов будут разыграны свыше 100 комплектов наград», — приводит слова Чернышенко официальный портал правительства РФ.
Вице-премьер правительства РФ выразил уверенность, что Казань сможет порадовать спортсменов, тренеров и болельщиков достойным уровнем проведения Игр.
Второй этап «Игр дружбы», которые включают в себя соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию, состоится в столице Татарстана с 10 по 25 ноября. Первый этап прошёл в Казани с 19 июля по 3 августа.
Ранее Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.