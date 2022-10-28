Прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»

Прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о коррупции и мошенничестве при переходе нападающего сборной Бразилии Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Как сообщает Europe Press, прокурор объявил о снятии всех обвинений со всех сторон.

Слушания начались 17 октября. Помимо 30-летнего бразильца, на скамье подсудимых также оказались бывший президент сине-гранатовых Сандро Росель и родители нападающего.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Его подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в каталонский клуб.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба нападающий провёл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 результативных передач. Вместе с сине-гранатовыми он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Неймар боится его победы на выборах.