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Прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»

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Прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о коррупции и мошенничестве при переходе нападающего сборной Бразилии Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
Прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»
  • AP
  • © Joan Mateu Parra

Как сообщает Europe Press, прокурор объявил о снятии всех обвинений со всех сторон.

Слушания начались 17 октября. Помимо 30-летнего бразильца, на скамье подсудимых также оказались бывший президент сине-гранатовых Сандро Росель и родители нападающего.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Его подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в каталонский клуб.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба нападающий провёл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 результативных передач. Вместе с сине-гранатовыми он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Неймар боится его победы на выборах.

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