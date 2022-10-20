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Кандидат в президенты Бразилии заявил, что Неймар боится его победы на выборах

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Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио «Лула» да Силва высказался о политических взглядах нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Неймара.

«У Неймара есть право голосовать за того, кого он хочет видеть президентом. Я думаю, Неймар боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару простил ему долги по налогам. Я думаю, именно поэтому Неймар меня боится», — приводит France24 слова Лулы в интервью Flow.

Напомним, что Неймар поддержал действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, станцевав под мелодию его избирательной кампании. Но в первом туре выборов нападающий не поучаствовал, потому что не получил статус избирателя в Европе.

Лула выиграл первый тур выборов набрал 48,4 процента голосов. За Болсонару проголосовали 43,2 процента избирателей. Второй тур пройдёт 30 октября.

Ранее сообщалось, что в Испании начался суд по делу о переходе Неймара в «Барселону».

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