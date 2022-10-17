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В Испании начался суд по делу о переходе футболиста Неймара в «Барселону»

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В Высшем суде Каталонии сообщили, что начались слушания по делу о трансфере Неймара из бразильского «Сантоса» в испанскую «Барселону».
В Испании начался суд по делу о переходе футболиста Неймара в «Барселону»
  • AP
  • © Joan Mateu Parra

«Помимо самого футболиста, на скамье подсудимых также оказались экс-президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу и родители футболиста», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что прокуратура просит два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревают в мошенничестве и сокрытии части платежей за переход в «Барселону».

Неймар в 2017 году перешёл из «Барсы» в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец в 14 матчах за французский клуб забил 11 мячей и отдал девять результативных передач. До переезда в Европу форвард выступал за «Сантос».

Ранее сообщалось, что в Бразилии для Неймара запросили пять лет тюремного срока.

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