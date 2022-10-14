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В Бразилии для Неймара запросили пять лет тюремного срока

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Адвокат бразильской компании DIS Пауло Насер рассказал о нарушениях в оформлении документов по трансферу Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

«DIS требует для Неймара пять лет тюремного заключения, штрафа в размере €149 млн и запрета на профессиональную деятельность футболистом на время приговора», — цитирует адвоката BBC.

Уточняется, что пятилетний срок и штраф в размере €195 млн также должны получить экс-президент «Барселоны» Сандро Роселль и бывший вице-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

По словам Насера, трансфер Неймара в каталонский клуб стоил €82 млн, но только €17 млн из них были объявлены официально.

Неймар в 2017 году перешёл из «Барсы» в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец в 14 матчах за французский клуб забил 11 мячей и отдал девять результативных передач. До переезда в Европу форвард выступал за «Сантос».

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.




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