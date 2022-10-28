Россиянин Скрынник покинул пост главы Международной федерации бенди

Россиянин Борис Скрынник сообщил, что покинул пост главы Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

«Я покинул пост главы FIB по собственному желанию. Кандидатура Педерсена — это моё предложение. Мы убрали всех агрессивных русофобов, и норвежец остался наиболее приемлемым кандидатом. Я сейчас взял паузу, но мне предложили быть главным советником. Сейчас ищем консенсус. Пока не добьёмся лояльности со всех сторон, решение мною принято не будет», — приводит слова Скрынника «Матч ТВ».

Как сообщает Inside The Games со ссылкой на норвежские СМИ, должность главы FIB занял норвежец Стейн Педерсен.

Скрынник возглавлял Международную федерацию бенди с 2005 года. В 2020 году россиянин был переизбран на новый четырёхлетний срок.

Ранее руководство Федерации хоккея с мячом Швеции предложило провести чемпионат мира 2023 года без участия сборной России.