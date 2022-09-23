военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Швеция предложила провести у себя ЧМ по бенди без участия России

Короткая ссылка
Руководство Федерация хоккея с мячом Швеции (Svenska Bandyförbundet) пояснило, почему предложило провести чемпионат мира 2023 года без участия сборной России.
Швеция предложила провести у себя ЧМ по бенди без участия России
  • globallookpress.com

«Этим мы посылаем чёткий сигнал о том, что мы работаем на будущее хоккея с мячом, несмотря на нынешнюю неспокойную ситуацию в мире», — заявил генеральный секретарь шведской федерации Пер Густафссон.

Svenska Bandyförbundet с одобрения Международной федерации хоккея с мячом (FIB) предложила провести ЧМ-2023 в Швеции и разослала приглашения семи странам-участницам, среди которых нет России.

В первенстве планеты по русскому хоккею должны принять участие Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, США, Германия, а также Эстония и Венгрия.

FIB лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2022 года, который должен был состояться в Сыктывкаре.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в третий раз стало обладателем Суперкубка России по бенди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить