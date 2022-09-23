Швеция предложила провести у себя ЧМ по бенди без участия России

Руководство Федерация хоккея с мячом Швеции (Svenska Bandyförbundet) пояснило, почему предложило провести чемпионат мира 2023 года без участия сборной России.

«Этим мы посылаем чёткий сигнал о том, что мы работаем на будущее хоккея с мячом, несмотря на нынешнюю неспокойную ситуацию в мире», — заявил генеральный секретарь шведской федерации Пер Густафссон.

Svenska Bandyförbundet с одобрения Международной федерации хоккея с мячом (FIB) предложила провести ЧМ-2023 в Швеции и разослала приглашения семи странам-участницам, среди которых нет России.

В первенстве планеты по русскому хоккею должны принять участие Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, США, Германия, а также Эстония и Венгрия.

FIB лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2022 года, который должен был состояться в Сыктывкаре.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в третий раз стало обладателем Суперкубка России по бенди.



