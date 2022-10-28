Газзаев надеется, что команда Черчесова сможет далеко пройти в Лиге Европы
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«Рад, что Черчесов вышел с «Ференцварошом» в плей-офф Лиги Европы. Это большое достижение. Будем надеяться, что он далеко пройдёт в этом турнире», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы — 1:1. Таким образом, «Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола.