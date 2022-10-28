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Знарок заявил, что не планирует самостоятельно уходить в отставку из «Ак Барса»

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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок заявил, что не планирует самостоятельно уходить в отставку.
Знарок заявил, что не планирует самостоятельно уходить в отставку из «Ак Барса»
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24

«Не читаю прессу уже. Наверное, меня давно отправляют в отставку, однако я не сдамся. Я по жизни боец. Понимаю, что про меня говорят болельщики. Но не хочу загонять себя ещё ниже. Стараюсь думать о работе. Есть уверенность, что всё будет хорошо», — приводит слова Знарка РИА «Новости Спорт».

58-летний россиянин стал главным тренером казанского клуба летом 2022 года, подписав контракт на один год. Его подопечные проиграли девять из 10 последних матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус для разговора с игроками «Ак Барса».

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