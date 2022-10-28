Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус для разговора с игроками «Ак Барса»
- РИА Новости
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«Я впустил болельщика. Я хотел показать игрокам, что в них верят. И там были сказаны хорошие слова. Это было хорошо. Попало и попало в интернет. Лишь бы нам помогло. И болельщики от чистого сердца говорили, и мы. Болельщиков нельзя бросать. Они же нас не бросают», — приводит слова Знарка РИА «Новости Спорт».
Напомним, что после встречи с уфимским клубом болельщики «Ак Барса» зашли в автобус и высказывали своё мнение о результата команды.
Ранее сообщалось, что Знарок останется на посту главного тренера казанского клуба после поражения от «Салавата Юлаева».