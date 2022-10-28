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Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус для разговора с игроками «Ак Барса»

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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым» для разговора с игроками казанского клуба.
Знарок заявил, что сам впустил болельщика в автобус для разговора с игроками «Ак Барса»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я впустил болельщика. Я хотел показать игрокам, что в них верят. И там были сказаны хорошие слова. Это было хорошо. Попало и попало в интернет. Лишь бы нам помогло. И болельщики от чистого сердца говорили, и мы. Болельщиков нельзя бросать. Они же нас не бросают», — приводит слова Знарка РИА «Новости Спорт».

Напомним, что после встречи с уфимским клубом болельщики «Ак Барса» зашли в автобус и высказывали своё мнение о результата команды.

Ранее сообщалось, что Знарок останется на посту главного тренера казанского клуба после поражения от «Салавата Юлаева».

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