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Ферстаппен считает, что с новыми правилами в «Формуле-1» будет много аварий

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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выступил против запрета отказа от предварительного прогрева шин с помощью термочехлов в 2024 году.
Ферстаппен считает, что с новыми правилами в «Формуле-1» будет много аварий
  • Gettyimages.ru
  • © Jared C. Tilton

«С новыми правилами в «Формуле-1» будет много аварий. Деградация шин будет абсолютно другой. На первых нескольких кругах приходится много скользить, шины в таком случае будут сильно деградировать, давление в них будет зашкаливать. Пока мне это не очень нравится, и многие другие пилоты говорят то же самое. Надеюсь, мы сможем найти решение», — приводит слова Ферстаппена The Race.

В настоящий момент шины прогревают до 70 градусов. В 2024 году произойдёт снижение прогрева до 50 градусов.

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф анонсировал изменения болида в следующем сезоне «Формулы-1».

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