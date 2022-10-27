Логинова заявила, что РУСАДА будет придерживаться международных стандартов в деле Валиевой
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«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.
21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
Положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идёт о несовершеннолетнем лице.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой.