Узнать больше

Логинова заявила, что РУСАДА будет придерживаться международных стандартов в деле Валиевой

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация намерена продолжать неукоснительно соблюдать российские и международные антидопинговые стандарты в процессе обработки результатов по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Логинова заявила, что РУСАДА будет придерживаться международных стандартов в деле Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.

21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идёт о несовершеннолетнем лице.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить