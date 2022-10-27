Логинова заявила, что РУСАДА будет придерживаться международных стандартов в деле Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация намерена продолжать неукоснительно соблюдать российские и международные антидопинговые стандарты в процессе обработки результатов по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.

21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идёт о несовершеннолетнем лице.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой.