Юран: «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы обыграть «Торпедо»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Торпедо».

«Я не считаю, что для «Спартака» будет лёгкая прогулка. «Торпедо» усилилось, плюс назначили нового тренера. «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата», — цитирует Юрана Sport24.

По его словам, в «Торпедо» сейчас воспринимают каждую игру как финал.

Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своём выздоровлении и заявил, что планирует присутствовать на матче со «Спартаком».