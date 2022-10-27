Юран: «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы обыграть «Торпедо»
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«Я не считаю, что для «Спартака» будет лёгкая прогулка. «Торпедо» усилилось, плюс назначили нового тренера. «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата», — цитирует Юрана Sport24.
По его словам, в «Торпедо» сейчас воспринимают каждую игру как финал.
Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своём выздоровлении и заявил, что планирует присутствовать на матче со «Спартаком».