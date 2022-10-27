Талалаев: вчера приступил к работе, планирую быть на матче со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своём выздоровлении и заявил, что планирует присутствовать на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Мне уже лучше, вчера приступил к работе. Полностью ли я вылечился? По голосу можете слышать… Буду ли на стадионе на матче со «Спартаком»? Планировал», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура чемпионата России с «Ахматом» из-за проблем со здоровьем.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Торпедо». Матч пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее болельщики «Торпедо» призвали к увольнению президента автозаводцев Ильи Геркуса в связи с тем, что он назначил в клуб на руководящую должность болельщика «Локомотива» Марата Фаттахова.