Активные болельщики «Торпедо» призвали к увольнению Геркуса из-за назначения в клуб фаната «Локомотива»

Болельщики «Торпедо» призвали к увольнению президента автозаводцев Ильи Геркуса в связи с тем, что он назначил в клуб на руководящую должность болельщика «Локомотива» Марата Фаттахова.

«Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре «Торпедо» на любой должности, так же как неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения», — говорится в заявлении болельщиков в Telegram-канале.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком». Матч пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее «Торпедо» анонсировало матч со «Спартаком» отрывком из фильма «Брат».