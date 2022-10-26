Активные болельщики «Торпедо» призвали к увольнению Геркуса из-за назначения в клуб фаната «Локомотива»
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«Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре «Торпедо» на любой должности, так же как неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения», — говорится в заявлении болельщиков в Telegram-канале.
В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком». Матч пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее «Торпедо» анонсировало матч со «Спартаком» отрывком из фильма «Брат».