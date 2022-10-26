«Торпедо» анонсировало матч со «Спартаком» отрывком из фильма «Брат»
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«Звонок в Тушино», — говорится в записи.
В ролике показан отрывок из фильма «Брат». Один из героев в разговоре по телефону говорит: «Брат! Не выручишь, мне… Мне — край. Выручай!»
Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев будет руководить «Торпедо» в матче со «Спартаком».