«Торпедо» анонсировало матч со «Спартаком» отрывком из фильма «Брат»

Пресс-служба «Торпедо» опубликовала видеоролик перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

«Звонок в Тушино», — говорится в записи.

В ролике показан отрывок из фильма «Брат». Один из героев в разговоре по телефону говорит: «Брат! Не выручишь, мне… Мне — край. Выручай!»

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев будет руководить «Торпедо» в матче со «Спартаком».