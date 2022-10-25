Талалаев будет руководить командой в матче «Торпедо» со «Спартаком»

В «Торпедо» сообщили, кто будет руководить командой в столичном дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Будет ли Талалаев готов к матчу со «Спартаком»? Думаю, да. Завтра с ним увижусь», — цитирует представителя пресс-службы чёрно-белых «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» из-за проблем со здоровьем.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее капитан «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».