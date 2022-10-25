Капитан «Торпедо»: обыграть «Спартак» даже очень реально
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Дерби есть дерби. Многие болельщики в Москве ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть «Спартак» даже очень реально», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».
Игра между командами пройдёт 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Торпедо» — последнее (шесть).
Ранее в «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Гильермо Абаскаль смотрел матч с «Химками».