Капитан «Торпедо»: обыграть «Спартак» даже очень реально

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Дерби есть дерби. Многие болельщики в Москве ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть «Спартак» даже очень реально», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

Игра между командами пройдёт 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Торпедо» — последнее (шесть).

Ранее в «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Гильермо Абаскаль смотрел матч с «Химками».