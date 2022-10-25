В «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Абаскаль смотрел матч с «Химками»

Пресс-служба «Спартака» выложила фотографию, как главный тренер Гильермо Абаскаль смотрел матч 14-го тура чемпионата России с «Химками».

«Полностью в игре и вместе с командой, даже не находясь на бровке», — говорится в сообщении.

Игра между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу красно-белых. Абаскаль смотрел матч с тренировочной базы клуба.

Напомним, что одноматчевую дисквалификацию наставник получил после конфликта с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в дерби (2:2).

Ранее Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».