В «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Абаскаль смотрел матч с «Химками»
«Полностью в игре и вместе с командой, даже не находясь на бровке», — говорится в сообщении.
Игра между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу красно-белых. Абаскаль смотрел матч с тренировочной базы клуба.
Напомним, что одноматчевую дисквалификацию наставник получил после конфликта с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в дерби (2:2).
Ранее Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».