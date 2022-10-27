Даванкова предположила, что новая программа поможет Валиевой справиться со стрессом

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию Василиса Даванкова оценила новую произвольную программу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Я не плаксивая. Хорошо, если эта программа поможет, а не будет триггерить её воспоминания. Классно, если они проговорили это с психологом. Очень хотелось бы, чтобы Камила прошла через это», — цитирует Даванкову «Матч ТВ».

Фигуристка назвала 16-летнюю Валиеву невероятно талантливой девочкой.

«Такие люди должны быть олимпийскими чемпионами. Надеюсь, в её жизни это ещё будет», — добавила Даванкова.

Валиева выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт заявил, что произвольная программа Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.