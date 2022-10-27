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Даванкова предположила, что новая программа поможет Валиевой справиться со стрессом

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Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию Василиса Даванкова оценила новую произвольную программу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.
Даванкова предположила, что новая программа поможет Валиевой справиться со стрессом
  • globallookpress.com
  • © Xue Yuge/XinHua

«Я не плаксивая. Хорошо, если эта программа поможет, а не будет триггерить её воспоминания. Классно, если они проговорили это с психологом. Очень хотелось бы, чтобы Камила прошла через это», — цитирует Даванкову «Матч ТВ».

Фигуристка назвала 16-летнюю Валиеву невероятно талантливой девочкой.

«Такие люди должны быть олимпийскими чемпионами. Надеюсь, в её жизни это ещё будет», — добавила Даванкова.

Валиева выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт заявил, что произвольная программа Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.

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