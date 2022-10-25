Энберт считает, что произвольная программа Валиевой окажет на неё терапевтический эффект
- Gettyimages.ru
«Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у неё самой. Конечно, катать её целый сезон будет тяжело», — цитирует Энберта «Чемпионат».
Он добавил, что программа может оказать на фигуристку терапевтический эффект.
16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.
Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при России.