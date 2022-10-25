Энберт считает, что произвольная программа Валиевой окажет на неё терапевтический эффект

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт высказался о новой произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой.

«Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у неё самой. Конечно, катать её целый сезон будет тяжело», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он добавил, что программа может оказать на фигуристку терапевтический эффект.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при России.