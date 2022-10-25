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Валиева обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при России

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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала обращение после победы на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал. Спасибо моим тренерам и всей нашей команде teamtutberidze», — написала Валиева в Telegram-канале.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

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