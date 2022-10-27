Узнать больше

Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что страна подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мексика — единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу. Мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире», — цитирует Эбрарда Reuters.

Уточняется, что в конце ноября будет создан комитет по продвижению мексиканской заявки.

Напомним, Мексика принимала Олимпиаду (1968 год), чемпионат мира по футболу (1970, 1986).

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить