Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что страна подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мексика — единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу. Мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире», — цитирует Эбрарда Reuters.

Уточняется, что в конце ноября будет создан комитет по продвижению мексиканской заявки.

Напомним, Мексика принимала Олимпиаду (1968 год), чемпионат мира по футболу (1970, 1986).

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.