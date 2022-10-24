Винер считает, что Игры стран ШОС и БРИКС не будут уступать Олимпиаде по своему уровню
- РИА Новости
«У нас сейчас идёт смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем», — цитирует Винер ТАСС.
Она также подчеркнула, что Игры ШОС, Игры БРИКС не будут уступать Олимпиаде.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Винер заявила, что у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике.