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Винер считает, что Игры стран ШОС и БРИКС не будут уступать Олимпиаде по своему уровню

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.
Винер считает, что Игры стран ШОС и БРИКС не будут уступать Олимпиаде по своему уровню
  • РИА Новости

«У нас сейчас идёт смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем», — цитирует Винер ТАСС.

Она также подчеркнула, что Игры ШОС, Игры БРИКС не будут уступать Олимпиаде.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Винер заявила, что у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике.

 

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