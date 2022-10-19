Винер: у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике.

«У нас как была сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике, так она и есть. Сейчас она ещё сильнее стала благодаря тому, что мы соревнуемся по своим правилам — по которым в своё время выступали Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева. У нас сейчас человек 15 борются нос в нос, конкуренция острейшая», — заявила Винер в интервью RT.

Ранее Винер прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.