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Винер: у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике.
Винер: у России сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас как была сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике, так она и есть. Сейчас она ещё сильнее стала благодаря тому, что мы соревнуемся по своим правилам — по которым в своё время выступали Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева. У нас сейчас человек 15 борются нос в нос, конкуренция острейшая», — заявила Винер в интервью RT.

Ранее Винер прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

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