Вратарь «Порту» Кошта установил рекорд по отбитым пенальти в рамках одного сезона ЛЧ

Вратарь «Порту» Диогу Кошта установил рекорд по отражённым пенальти в рамках одного сезона Лиги чемпионов УЕФА.

По данным портала Opta Sport, португальский вратарь стал первым с момента начала ведения статистики (сезон 2003/2004), кто отразил три пенальти в рамках одного сезона Лиги чемпионов.

На 51-й минуте матча пятого тура Кошта отбил 11-метровый удар от нападающего «Брюгге» Ноа Ланга. До этого португальский вратарь дважды отразил пенальти в матчах с «Байером» в третьем и четвёртом турах — от Патрика Шика и Керема Демирбая.

Встреча на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 4:0.

В составе португальской команды дубль оформил Мехди Тареми (33-я и 70-я минуты), также мячи забили Эванилсон (57-я) и Стефен Эустакиу (60-я).

Таким образом, «Порту» расположился на втором месте таблицы группы B, набрав девять очков. «Брюгге» занимает первую строчку с десятью очками.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Виктория Пльзень» и вышел в плей-офф ЛЧ.