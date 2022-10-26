«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Интер» дома одержал победу над «Викторией Пльзень» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Интера».

В составе хозяев мячи забили Генрих Мхитарян (35-я минута), Эдин Джеко (42-я и 66-я) и Ромелу Лукаку (87-я).

«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулём набранных очков.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ.